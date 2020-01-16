Главная Новости
16 января • обновлено в 20:22
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-футболист сборной Украины рассказал, что будет со страной при Зеленском

2.9т
Читать материал на украинском

Бывший футболист молодежной сборной Украины Алексей Хобленко уверен, что при новом президенте наша страна будет развиваться, и он именно поэтому перешел в "Днепр-1" из брестского "Динамо".

"Переход в "Днепр-1" — это шаг вперед. Украина — очень сильная страна в плане футбола. Она будет развиваться при нашем новом президенте и в плане политики. Я считаю здесь есть будущее и я не считаю Украину слабее Беларуси. Здесь все будущее, для меня — так точно", — сказал Хобленко в эфире FootballHub.

Новости
"Хоть Микки Маус": бывший футболист сборной Украины высказался о Зеленском

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что ему не нравится в президенте Украины Владимире Зеленском.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ФК Днепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
18
Смешно
3
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
А мнение мастера спорта в быстрых шашках не опубликовано ? а сколько еще носителей значков ГТО не опрошено ?????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги