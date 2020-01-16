Экс-футболист сборной Украины рассказал, что будет со страной при Зеленском

Бывший футболист молодежной сборной Украины Алексей Хобленко уверен, что при новом президенте наша страна будет развиваться, и он именно поэтому перешел в "Днепр-1" из брестского "Динамо".

"Переход в "Днепр-1" — это шаг вперед. Украина — очень сильная страна в плане футбола. Она будет развиваться при нашем новом президенте и в плане политики. Я считаю здесь есть будущее и я не считаю Украину слабее Беларуси. Здесь все будущее, для меня — так точно", — сказал Хобленко в эфире FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что ему не нравится в президенте Украины Владимире Зеленском.

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