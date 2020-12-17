Футболист сборной Украины принес "Ференцварошу" победу в чемпионате Венгрии

Полузащитник сборной Украины Игорь Харантин забил победный гол за "Ференцварош" в выездном матче чемпионата Венгрии против "Пакша" (3:1).

Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на третьей минуте после подачи с углового, но хозяева восстановили паритет перед перерывом, также воспользовавшись стандартным положением у ворот соперника. На старте второй половины гости получили право на пенальти после того, как, по мнению арбитра, голкипер зацепил нападающего "Ференцвароша". К одиннадцатиметровой отметке подошел Харатин и точно пробил в правый нижний угол.

Уже в концовке Исаэль удвоил преимущество команды Реброва и установил окончательный счет встречи – 3:1. Это позволило "фради" еще больше закрепиться на первой позиции в таблице. "Ференцварош" опережает ближайшего преследователя на 9 очков, имея матч в запасе. В 13 поединках клуб одержал 11 побед и 2 раза сыграл вничью.

Отметим, что для Харатина этот гол стал вторым в чемпионате Венгрии. Также в его активе есть одна результативная передача.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук отличился голом в своем сотом матче за бельгийский клуб.