Футболист сборной Украины поплатился за обидную ошибку в матче АПЛ

Ошибка украинского полузащитника английского клуба "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 20-го тура чемпионата страны с "Саутгемптоном" привела к голу.
Александр Зинченко (в синей форме справа)
Александр Зинченко (справа)
Футболист сборной Украины вышел на игру в стартовом составе, а на 37-й минуте далеко отпустил от себя мяч, за что моментально поплатился. Хавбек хозяев Пьер-Эмиль Хейбьерг отобрал кожаную сферу, вышел один на один с голкипером и точным ударом сравнял счет.
Отметим, что на 45-й минуте Александр реабилитировался, отдав голевой пас на Агуэро.
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:3
Голы: 0:1 – 10 Сильва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуэро.
"Саутгемптон" – Маккарти, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Рэмзи, Лемина (Редмонд, 46), Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Остин (Лонг, 68).
"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Компани, Данило, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Агуэро (32), Остин (58).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принял решение по полузащитнику сборной Украины Александра Зинченко.
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