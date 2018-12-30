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Футболист сборной Украины поплатился за обидную ошибку в матче АПЛ

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Ошибка украинского полузащитника английского клуба "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 20-го тура чемпионата страны с "Саутгемптоном" привела к голу.

Александр Зинченко (в синей форме справа)

Александр Зинченко (в синей форме справа)

Александр Зинченко (справа)

Александр Зинченко (справа)

Футболист сборной Украины вышел на игру в стартовом составе, а на 37-й минуте далеко отпустил от себя мяч, за что моментально поплатился. Хавбек хозяев Пьер-Эмиль Хейбьерг отобрал кожаную сферу, вышел один на один с голкипером и точным ударом сравнял счет.

Отметим, что на 45-й минуте Александр реабилитировался, отдав голевой пас на Агуэро.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: 0:1 – 10 Сильва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуэро.

"Саутгемптон" – Маккарти, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Рэмзи, Лемина (Редмонд, 46), Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Остин (Лонг, 68).

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Компани, Данило, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Агуэро (32), Остин (58).

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принял решение по полузащитнику сборной Украины Александра Зинченко.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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