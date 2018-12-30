Футболист сборной Украины поплатился за обидную ошибку в матче АПЛ

Ошибка украинского полузащитника английского клуба "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 20-го тура чемпионата страны с "Саутгемптоном" привела к голу.

Александр Зинченко (в синей форме справа)

Александр Зинченко (справа)

Футболист сборной Украины вышел на игру в стартовом составе, а на 37-й минуте далеко отпустил от себя мяч, за что моментально поплатился. Хавбек хозяев Пьер-Эмиль Хейбьерг отобрал кожаную сферу, вышел один на один с голкипером и точным ударом сравнял счет.

Отметим, что на 45-й минуте Александр реабилитировался, отдав голевой пас на Агуэро.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: 0:1 – 10 Сильва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуэро.

"Саутгемптон" – Маккарти, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Рэмзи, Лемина (Редмонд, 46), Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Эльюнусси, Уорд-Проуз, Остин (Лонг, 68).

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Лапорт, Компани, Данило, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Агуэро (32), Остин (58).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола принял решение по полузащитнику сборной Украины Александра Зинченко.