Футболист сборной Украины помог "Манчестер Сити" добыть разгромную победу в Кубке Англии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко помог своей команде добыть уверенную победу в Кубке Англии. Встреча против "Бернли" завершилась со счетом 4:1.

Александр Зинченко

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел 72 минуты, когда его заменил Кайл Уокер. За это время Александр упорно отрабатывал в защите и лишь один раз отметился в атаке, нанеся на 38-й минуте неточный удар по воротам Ника Поупа.

"Манчестер Сити" – "Бернли" - 4:1 (0:1, 4:0)

Голы: 0:1 – 25 Барнс, 1:1 – 56 Агуэро, 2:1 – 58 Агуэро, 3:1 – 71 Сане, 4:1 – 82 Бернарду Силва.

Манчестер Сити – Браво, Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко (Уокер, 72), Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган (де Брюйне, 76), Сане, Агуэро (Бернарду Силва, 79).

Бернли – Поуп, Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон (Уолтерс, 75), Корк (Уэллс, 69), Вествуд, Хендрик, Барнс, Воукс.

Предупреждения: Данило (49), Вествуд (57), Корк (69).

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в "Манчестер Сити" восхитились футболистом сборной Украины.