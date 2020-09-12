Футболист сборной Украины получил рецидив и не поможет "Динамо" в ЛЧ – СМИ

Максим Иншаков Футбол 12:22, 12.09.2020 Обновлено: 16:37, 12.09.2020

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который только недавно восстановился после травмы, вновь получил повреждение, которое вывело его из строя на длительный срок, сообщает "Динамо" от Шурика".

21-летний футболист травмировался на этой неделе в ходе одной из тренировок. Полное восстановление Попова займет полтора месяца.

Таким образом, по состоянию на момент публикации новости в распоряжении тренерского штаба "Динамо" имеется лишь два номинальных центральных защитника — это молодые Александр Сирота и Илья Забарный.

Напомним, кроме Попова, "Динамо" потеряло еще двух защитников. Никита Бурда травмировал ахилл и выбыл на полгода, а накануне в матче с "Десной" Александр Тымчик повредил паховые кольца. До сих пор не восстановился центральный защитник "бело-синих" Артем Шабанов.

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