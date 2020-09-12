Топ-темы:

Футболист сборной Украины получил рецидив и не поможет "Динамо" в ЛЧ, – СМИ

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,7 т.
Денис Попов

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов, который только недавно восстановился после травмы, вновь получил повреждение, которое вывело его из строя на длительный срок, сообщает "Динамо" от Шурика".

21-летний футболист травмировался на этой неделе в ходе одной из тренировок. Полное восстановление Попова займет полтора месяца.

Таким образом, по состоянию на момент публикации новости в распоряжении тренерского штаба "Динамо" имеется лишь два номинальных центральных защитника — это молодые Александр Сирота и Илья Забарный.

Напомним, кроме Попова, "Динамо" потеряло еще двух защитников. Никита Бурда травмировал ахилл и выбыл на полгода, а накануне в матче с "Десной" Александр Тымчик повредил паховые кольца. До сих пор не восстановился центральный защитник "бело-синих" Артем Шабанов.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

УкраинаФК Динамо КиевДенис Попов
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook