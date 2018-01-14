Футболист сборной Украины покидает "Динамо": назван новый клуб

Нападающий сборной Украины Артем Кравец покидает "Динамо" и подпишет контракт с "Кайсериспором".

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на свои источники в ближайшее время 28-летний украинец прибудет в расположение турецкого клуба. Условия перехода пока неизвестны.

"Динамо" отправилось на зарубежный сбор в Испанию без Артема Кравца. У форварда летом заканчивается контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что "Кайсериспор" отказался от украинского нападающего из-за суммы трансфера. Но сторонам все-таки удалось договориться.

В текущем сезоне Кравец провел за киевский клуб 17 матчей (5 в стартовом составе), в которых забил три гола и сделал один ассист.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что киевское "Динамо" решило избавиться от одного из своих легионеров.