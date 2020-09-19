Футболист сборной Украины перешел в греческий клуб

Максим Иншаков Футбол 17:32, 19.09.2020 Обновлено: 17:38, 19.09.2020

Греческий футбольный клуб АЕК объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Евгением Шаховым. Контракт подписан сроком на два года с опцией продление еще на год, говорится на официальном сайте команды.

Шахов перешел в АЕК
Twitter АЕК

29-летний Шахов с 2007 по 2016 год будучи футболистом "Днепра", выступал в аренде в киевском "Арсенале" (17 матчей, один гол), в общей сложности сыграл 127 матчей, забив 17 голов и отдав 13 передач. Летом 2016 года впервые приехал в Грецию, подписав контракт с ПАОКом. За последующие три год Шахов провел 117 матчей, забив 21 мяч и сделав 7 передач, выиграв чемпионат и три Кубка Греции.

После завершения контракта летом 2019 года он перешел в итальянский "Лечче". В прошлом сезоне он провел 24 матча, забил один гол и сделал 3 передачи.

За сборную Украины хавбек с 2016 года провел 7 поединков, отметившись одним точным ударом.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Расходы на Офис президента должны вырасти на 354 млн: Ермак заявил об экономии

Военный эксперт: у России есть стратегия давления на Украину, Зеленский стал заложником

Михайлово чудо 2020: что категорически нельзя делать в праздник

Большинство украинцев не поддерживают политику команды Зеленского – опрос