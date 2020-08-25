Футболист сборной Украины переходит в "Наполи" – СМИ

Александр Чеканов Футбол 14:11, 25.08.2020

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко станет игроком итальянского "Наполи".

Такими данными располагает портал Вetnews365, которые подтверждает известный журналист Альфредо Педулла.

Неаполитанцы провели конструктивные переговоры с чемпионами Украины и достигли принципиальной договоренности о трансфере. За 24-летнего Матвиенко итальянцы готовы заплатить 15 миллионов евро, а также гарантировать "Шахтеру" выплату 10% от суммы следующего трансфера игрока.

Отметим, что Матвиенко привлек внимание "Наполи" тем, что может закрыть позиции центрального и левого защитников. На украинца также претендовал английский "Лидс", но итальянцы были более настойчивы в переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известно о будущем лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме"

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