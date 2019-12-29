Футболист сборной Украины отказался выступать в "Зените" за миллионы евро

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отверг вероятность перехода в петербургский "Зенит".

Яремчук заявил, что отказался бы играть за "Зенит" даже при зарплате в пять миллионов евро в год.

"Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Форвард заявил, что не зарабатывает в чемпионате Бельгии больших денег, но наслаждается футболом.

Новости Форвард сборной Украины забил фантастический гол в Лиге Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

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