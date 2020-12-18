Футболист сборной Украины отказался оставаться в "Шахтере" и переходит в "Аталанту" – СМИ

Александр Чеканов Футбол 22:06, 18.12.2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко продолжит карьеру в итальянской "Аталанте".

Клуб Серии А уже заключил предварительное соглашение с 24-летним полузащитником, который присоединиться к новой команде по окончании нынешнего сезона, информирует Tuttomercatoweb. Контракт Виктора с "горняками" заканчивается летом будущего года и в новую команду он переберется на правах свободного агента.

По данным источника, "Шахтер" пытался убедить Коваленко заключить новое соглашение с клубом, но футболист отказался, сославшись на договоренность с "Аталантой". Таким образом, если хавбек подпишет контракт с итальянским клубом, то станет одноклубником партнера по сборной Руслана Малиновского.

Отметим, что Коваленко является воспитанником донецкого клуба. В первой команде он дебютировал 27 октября 2014 года. Всего за "горняков" провел 200 матчей и забил 32 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Роман Яремчук забил гол в сотой игре за бельгийский "Гент".

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