Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист сборной Украины опозорился в первом матче за московский клуб

1.8т Читать материал на украинском

Футболист сборной Украины Иван Ордец неудачно дебютировал за московское "Динамо".

27-летний украинец впервые за 6 туров вышел в составе своего нового клуба. Иван вышел на замену на 64-й минуте игры с "Локомотивом", а на 82-й из-за его ошибки Миранчук забил победный гол.

Хавбек сборной России легко прокинул мяч между ног Ордеца и поставил эффектную точку в матче.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Динамо" Москва – "Локомотив" Москва 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 3 Филипп, 1:1 – 28, пенальти Миранчук, 1:2 – 82 Миранчук.

Динамо Москва – Лещук, Паршивлюк, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Рыков, Шиманьски (Мигел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Н`Жи, Шейдаев, Филипп (Грулев, 83).

Локомотив – Гильерме, Идову, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Миранчук, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90), Смолов (Джорджевич, 78).

Предупреждения: Баринов (2), Шиманьски (13), Шуньич (48), Крыховяк (67), Идову (68), Игнатьев (84), Гильерме (87).

Новости
Сбежавший в Россию футболист испугался, что его выгонят из сборной Украины

Напомним, что Ордец перешел в "Динамо" 19 июня, подписав трехлетнее соглашение с московской командой. Предыдущие 5 туров футболист пролетал мимо заявки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Персона
Иван Ордец
Место
Россия Москва
Теги
ФК Локомотив Москва Динамо Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Только украинцы смеются над футболистами своей страны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...