Футболист сборной Украины опозорился в первом матче за московский клуб

Футболист сборной Украины Иван Ордец неудачно дебютировал за московское "Динамо".
27-летний украинец впервые за 6 туров вышел в составе своего нового клуба. Иван вышел на замену на 64-й минуте игры с "Локомотивом", а на 82-й из-за его ошибки Миранчук забил победный гол.
Хавбек сборной России легко прокинул мяч между ног Ордеца и поставил эффектную точку в матче.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
"Динамо" Москва – "Локомотив" Москва 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – 3 Филипп, 1:1 – 28, пенальти Миранчук, 1:2 – 82 Миранчук.
Динамо Москва – Лещук, Паршивлюк, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Рыков, Шиманьски (Мигел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Н`Жи, Шейдаев, Филипп (Грулев, 83).
Локомотив – Гильерме, Идову, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Миранчук, Миранчук, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90), Смолов (Джорджевич, 78).
Предупреждения: Баринов (2), Шиманьски (13), Шуньич (48), Крыховяк (67), Идову (68), Игнатьев (84), Гильерме (87).
Напомним, что Ордец перешел в "Динамо" 19 июня, подписав трехлетнее соглашение с московской командой. Предыдущие 5 туров футболист пролетал мимо заявки.
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