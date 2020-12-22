Футболист сборной Украины может стать одноклубником Малиновского уже зимой – СМИ

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может завершить трансфер в "Аталанту" уже в зимнее трансферное окно, а не летом 2021 года, как предполагалось ранее.

Как сообщает издание Tuttoatalanta.com со ссылкой на Corriere di Bergamo, итальянский клуб ищет замену капитану Алехандро Гомесу, который разругался с главным тренером Джан Пьеро Гасперини и может уйти из команды в январе.

Контракт Коваленко с "горняками" истекает в июне 2021 года, и он не собирается продлевать соглашение. Согласно информации итальянских СМИ, украинец уже предварительно договорился с "Аталантой".

Виктор является воспитанником "Шахтера". Он дебютировал за взрослую команду в октябре 2014 года. С тех пор на его счету 200 матчей, 32 гола и 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 млн евро.

Отметим, что в случае перехода в "Аталанту" Коваленко станет одноклубником украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по футболу и игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко также может перебраться в Италию. В его трансфере якобы заинтересованы два гранда из Серии А.