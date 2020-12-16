Футболист сборной Украины красивым голом завершил кинжальную атаку в юбилейном матче

Украинский футболист "Гента" Роман Яремчук забил гол в своем 100-м матче в чемпионате Бельгии.

25-летний нападающий сборной Украины отметился в 18-м туре национального первенства, расписавшись в воротах "Васланд-Беверена" (3:0).

На 53-й минуте хозяева убежали в кинжальную контратаку. Разак Букари смог оторваться от защитников и выложить идеальный пас на украинца, который замкнул прострел точным ударом, сделав счет 2:0.

Этот мяч стал 11-м для Яремчука в 20 поединках текущего сезона. Также на счету Романа 4 голевых ассиста.

Напомним, что "Гент" встречался с киевским "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов и прошел бельгийцев по сумме двух матчей. Решающая встреча на поле столичного НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:0.

В начале сезона 2020/21 наш соотечественник поссорился с главным тренером бельгийцев Ласло Болони, после чего тот предложил Роману искать себе новую команду.

В последнем матче чемпионата Бельгии Яремчук отметился эффектным победным голом на последних минутах.