Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко невероятно зарос на карантине.

Николай Матвиенко ФК Шахтер

Жена спортсмена Анна у себя в сторис опубликовала результат полной изоляции спортсмена. На фото видно, как 23-летний футболист отрастил бороду и длинные волосы на голове.

"Да, оставайся дома", – подписала супруга спортсмена, обратившись затем к знакомому парикмахеру Вадиму Петернко с просьбой "вернуть ей мужа".

Николай Матвиенко @_annamatvienko_

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная бразильская фитнес-модель Патрисия Ченел решила своеобразно развеяться на карантине.

Фитоняшка, обладающая впечатляющими формами, сняла себя полностью обнаженной. Патрисия сфотографировалась голой в ванной, на кухне и в спальне, выложив все в Instagram.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!