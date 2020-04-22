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22 апреля • обновлено в 22:16
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Футболист сборной Украины Николай Матвиенко изменился до неузнаваемости на карантине

2.5т
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Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко невероятно зарос на карантине.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

ФК Шахтер

Жена спортсмена Анна у себя в сторис опубликовала результат полной изоляции спортсмена. На фото видно, как 23-летний футболист отрастил бороду и длинные волосы на голове.

"Да, оставайся дома", – подписала супруга спортсмена, обратившись затем к знакомому парикмахеру Вадиму Петернко с просьбой "вернуть ей мужа".

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

@_annamatvienko_

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная бразильская фитнес-модель Патрисия Ченел решила своеобразно развеяться на карантине.

Фитоняшка, обладающая впечатляющими формами, сняла себя полностью обнаженной. Патрисия сфотографировалась голой в ванной, на кухне и в спальне, выложив все в Instagram.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Карантин в Украине
Персона
Николай Матвиенко
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

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