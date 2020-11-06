Футболист сборной Украины заразился коронавирусом после матча с "Зарей" в ЛЕ

Полузащитник сборной Украины и греческого АЕКа Евгений Шахов сдал положительный тест на коронавирус после выездного матча третьего тура Лиги Европы против "Зари", который состоялся в четверг, 5 ноября.

Как сообщается на официальном сайте его команды, COVID-19 был также выявлен у трех его одноклубников Петроса Манталоса, Эфстратиоса Сварнаса и Нассима Хнида и двух членов персонала. Все они ушли на самоизоляцию.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе на поединок против луганчан и провел на поле 70 минут, не сумев отметиться результативными действиями. В нынешнем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах и 1 гол. Шахов был вызван Андреем Шевченко в лагерь сборной Украины для подготовки к играм с Польшей, Германией и Швейцарией.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Заря" разгромно уступила АЕКу со счетом 1:4 и осталась на последнем месте в группе Лиги Европы.