Футболист сборной Украины феерически дебютировал в "Андерлехте"

Полузащитник молодежной сборной Украины Богдан Михайличенко блестяще дебютировал за "Андерлехт".

В своем первом официальном поединке 23-летний воспитанник "Динамо" отметился голом в ворота "Сент-Труйдена"

Уроженец Борисполя, выйдя в стартовом составе во 2-м туре чемпионата Бельгии по футболу, на 41-й минуте открыл счет. Богдан получил мяч в центре поля, обыграл сразу нескольких защитников и мощным ударом отправил круглого точно в сетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайличенко, который летом 2019 года стал игроком "Зари", официально перешел в бельгийский "Андерлехт" 3 августа.

Отметим, что "Андерлехт" является самым титулованным клубом Бельгии. На счету команды 34 чемпионства. Это в два раза больше, чем у "Брюгге", который идет на втором месте по этому показателю (16).