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Футболист сборной Украины близок к переходу в итальянский клуб

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в итальянской "Роме".

В услугах 23-летнего футболиста сборной Украины заинтересован лично новый главный тренер "волков" Паулу Фонсека. Он отлично знает возможности Коваленко по совместной работе в донецкой команде, передает Sport.ua со ссылкой Calciomercato.

Благодаря трансферу Коваленко Фонсека хочет усилить конкуренцию в средней линии своего нового коллектива. Эксперты оценивают Виктора в 8 миллионов евро.

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Футболист сборной Украины перешел в российский клуб

Виктор Коваленко (№74)

Виктор Коваленко (№74)

ФК "Шахтер"

Ранее стало известно об очень вероятном переходе в "Рому" лидера донецкого "Шахтер" бразильца Исмаили, на трансфер которого за 15 млн евро "горняки" уже дали свое согласие.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Франческо Тотти подал в отставку с поста директора "Ромы", обвинив руководство клуба в некомпетентности и выступив против прихода Паулу Фонсеки.

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Тема
Трансферы
Теги
ФК РомаФК Шахтер
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