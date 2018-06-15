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Чемпионат мира 2018
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Футболист сборной России устроил демарш в прямом эфире КремльТВ

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Футболист сборной России Александр Головин, ставший одним из героев матча-открытия ЧМ-2018, проявил неуважение к работе журналистов Первого канала. Игрок проигнорировал просьбу о флеш-интервью после победы над Саудовской Аравии.

"Головин сбежал с прямого включения в эфире Первого канала. Пока его нахваливали в студии, он вытащил наушник и ушел. К слову, передача была "Пусть говорят". Ну, хорошо, что не "Давай поженимся", – сообщает Telegram-канал "Фалькао не приехал".

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Напомним, сборная России разгромила Саудовскую Аравию – 5:0. Это победа стала самой крупной в стартовые поединках мундиалей с 1934-го года (Италия – США – 7:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную России красиво поставили на место после победы над аравийцам на ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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