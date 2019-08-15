Футболист сборной не попал в "Манчестер Юнайтед" и покончил с собой

20-летний экс-футболист юниорской сборной Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за травм и неудач, сообщает Daily Post. Родные Дарлингтона обнаружили его тело в гараже.

Джоэл Дарлингтон Daily Post

Футболиста постоянно преследовали проблемы со здоровьем: из-за перелома руки ему пришлось пропустить просмотр в "Манчестер Юнайтед", а из-за повреждения позвоночного диска футболиста постоянно мучили боли в спине.

Отмечается, что из-за неудач в футбольной карьере Дарлингтон находился в депрессии и даже бросил учебу в колледже. Джоэл Дарлингтон играл за клубы "Бала Таун", "Денби Таун".

Новости Звезда НХЛ покончил жизнь самоубийством

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник французского футбольного клуба "Гавр" Самба Диоп скончался в возрасте 18 лет.

В прошлом году ушли из жизни несколько молодых спортсменов. Так, в Хорватии 25-летний футболист умер после удара мячом в грудь, а защитник сборной Италии Астори скончался в возрасте 31 года.

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