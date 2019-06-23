Футболист сборной Люксембурга отказался переходить в "Динамо"

Полузащитник японского "Джубило" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес отказался продолжать карьеру в киевском "Динамо".

Жерсон Родригес

Как сообщает Tageblatt, после игры отбора Евро-2020 во Львове киевляне сделали футболисту предложение, однако 24-летний игрок предпочел до конца сезона остаться в нынешнем клубе.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро. Его контракт с японцами рассчитан до 31 января 2022 года. В текущем сезоне Родригес забил 4 гола в 12 матчах чемпионата Японии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев в ближайшее время станет игроком "Динамо"

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