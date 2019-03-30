Футболист сборной Италии сбил человека

Итальянский футболист Федерико Кьеза угодил в ДТП во Флоренции. Форвард "Фиорентины" на Mini Cooper сбил человека на скутере.

Полиция быстро прибыла на место происшествия. Сам футболист в аварии не пострадал, а вот водителя мотороллера доставили в больницу. Детали инцидента все еще выясняются, сообщает Sportmediaset.

Федерико Кьеза imagephotoagency.it

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Кьеза не сможет помочь "Фиорентине" в матче против "Торино" в воскресенье, 31 марта. Итальянский форвард продолжает восстанавливаться после повреждения, из-за которого он не смог принять участие в матчах сборной Италии в квалификации чемпионата Европы-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион Кубка Европы и Кубка мира Александр Власенко. 18-летний спортсмен попал в страшное ДТП вечером 27 марта. Трагедия произошла в 19:20 на перекрестке ул. Игоря Сикорского и ул. Виктора Духовченка.

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