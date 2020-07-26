Футболист сборной Бельгии вышел из больницы после коронавируса и сделал хет-трик за 8 минут

Максим Иншаков Футбол 17:54, 26.07.2020

Бельгийский полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни забил три гола за восемь минут, впервые выйдя на поле после лечения от коронавируса. В марте-апреле футболист сборной Бельгии провел несколько недель в больнице.

32-летний хавбек расписался в воротах "Далянь Про" на 79-й, 83-й и 86-й минутах – все мячи он оформил ударом головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса. Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.

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