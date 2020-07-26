МоваЯзык

Топ-темы:

Футболист сборной Бельгии вышел из больницы после коронавируса и сделал хет-трик за 8 минут

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,0 т.
Маруан Феллайни

Маруан Феллайни (в оранжевом) отметился тремя голами.

Бельгийский полузащитник китайского "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни забил три гола за восемь минут, впервые выйдя на поле после лечения от коронавируса. В марте-апреле футболист сборной Бельгии провел несколько недель в больнице.

32-летний хавбек расписался в воротах "Далянь Про" на 79-й, 83-й и 86-й минутах – все мячи он оформил ударом головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от коронавируса. Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.

Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол