Футболист сборной Беларуси арестован за участие в протестах в Минске

Максим Иншаков Футбол 21:32, 13.08.2020

Нападающий футбольного клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сорока арестован за участие в протестах против результатов выборов президента страны, сообщил в Facebook журналист Виталий Зыблюка. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал "Мутко Против".

28-летний форвард арестован на семь суток.

Антон Сорока арестован
Telegram-канал "Мутко Против".

"Нападающий сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Антон Сарока - 7 суток ареста. Надеюсь, что цел, без переломов", – написал Зыблюка в Facebook.

Антон Сорока арестован в Минске
Facebook Виталия Зыблюки

Сорока в 14 матчах за сборную Беларуси забил 7 голов. В текущем сезоне на счету форварда 2 гола в пяти поединках за БАТЭ.

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