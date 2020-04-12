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12 апреля • обновлено в 15:16
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Футболист сборной Англии Рашиан Хепберн-Мерфи эпично опозорился на карантине

1.7т
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Нападающий молодежной сборной Англии и клуба "Астон Вилла" Рашиан Хепберн-Мерфи эпично опозорился во время тренировки на карантине.

21-летний футболист чеканил мяч, но не смог справиться с круглым снарядом и от души зарядил его в окно, выбив одно из стекол.

"Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время", - подписал ролик спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная польская фитнес-модель Кэрри Гофорт собрала сотни восторженных отзывов о тренировке на карантине, которую она выполнила полностью обнаженной.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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