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Футболист "Реала" забил шедевральный гол с 20 метров

1.1т Читать материал на украинском

Немецкий футболист мадридского "Реала" Тони Кроос отметился фантастическим ударом в выездном матче 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

Футболист "Реала" забил шедевральный гол с 20 метров

На 61-й минуте игрок сборной Германии получил пас на углу штрафной площадке, сделал пару движений и мощнейшим выстрелом отправил мяч четко в девятку.

Голкипер "Сельты" Рубен Бланко был бессилен что-либо сделать. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на этот шедевр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" с поражения стартовала в чемпионате Испании. В 1-м туре подопечные Эрнесто Вальверде уступили "Атлетику" из Бильбао (0:1), пропустив фантастический гол "ножницами" на последней минуте.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Тони Кроос
Место
Испания Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Сельта
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