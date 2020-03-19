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19 марта • обновлено в 16:21
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Футболист "Реала" сбежал из-под карантина

1.2т
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Сербский нападающий "Реала" Лука Йович нарушил условия карантина и отправился к себе на родину, чтобы побывать на дне рождения своей девушки.

Как сообщает издание Football Espana, местные правоохранители заметили футболиста на улицах Белграда. Теперь Йовича могут ждать дисциплинарные санкции как со стороны мадридского клуба, так и со стороны Сербии.

Лука Йович

Лука Йович

Стоит отметить, что ранее премьер-министр страны Ана Брнабич раскритиковала сербов, которые играют за зарубежные команды, из-за возвращения на родину. "Наши футболисты, получающие огромные деньги, игнорируют обязательную самоизоляцию по возвращению домой".

Брнабич и другие лидеры Сербии призвали всех граждан по возможности воздержаться от возвращения в страну, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес была раскритикована болельщиками звездного футболиста за нарушение карантина.

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Тема
Коронавирус
Место
Сербия Белград
Теги
карантин Реал Мадрид
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