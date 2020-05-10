Футболист рассказал подробности убийства 5-летнего сына

Защитник турецкого клуба "Бурса Йилдырым" Цевхер Токташ рассказал, как решился на убийство пятилетнего сына Касыма.

Цевхер Токташ и место захоронения сына haberturk.com

Токташ рассказал, что в момент убийства почувствовал прилив ненависти к сыну. Он добавил, что ни жена, ни ее родственники не знали о случившемся. Футболист заявил, что решил признаться полиции после того, как почувствовал угрызения совести.

"Смерть моего сына не была предметом халатности врачей, я сделал это сам. Я прижимал подушку к голове сына в течение 15 минут. Он дергался, но я продолжал давить на подушку до самой смерти", — рассказал он в интервью Haberturk.com. При этом футболист отрицает наличие у себя каких-либо психических заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая стало известно, что Токташ задушил собственного ребенка, а затем вызвал врачей. Касым поступил в больницу с симптомами удушающего кашля, где и скончался. Через 11 дней футболист пришел в полицию и признался в убийстве.

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