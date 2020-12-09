Футболист ПСЖ установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Истанбула" Башакшехира (5:1), стал самым юным футболистом в истории турнира, который достиг отметки в 20 голов.

Чемпион мира побил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси забившего 20-й мяч в 22 года и 8 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Мбаппе был признан самым дорогим футболистом Европы.

Напомним, что Мбаппе, отличившийся забитым мячом в финале ЧМ-2018 по футболу, стал одним из самых молодых авторов голов в решающих поединках за историю мундиалей.

Отметим, что матч ПСЖ – "Истанбул" должен был состояться во вторник, 8 декабря, однако его остановили из-за расистского поведения одного из арбитров.