Футболист ПСЖ отметился самым диким промахом сезона: видео курьеза

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" Эрик Чупо-Мотинг отметился, пожалуй, самым эпичным промахом нынешнего сезона.

30-летний камерунский нападающий не сумел отправить мяч в сетку в ситуации, когда тому просто некуда было деваться.

Эрик Чупо-Мотинг (№17)

Курьезный эпизод произошел в домашнем поединке парижан против "Стратсбурга" в 31-м туре чемпионата Франции. На 27-й минуте хозяевам удалась отличная атака, в ходе которой футболист ПСЖ, перебросив вратаря, отдал идеальную передачу на Чупо-Мотинга.

Камерунец в буквальном смысле оказался на линии ворот, но умудрился ковырнуть мяч так, что тот угодил в штангу и отлетел в поле, где его подобрали защитники гостей.

Встреча закончилась вничью – 2:2, что никак не повлияло на лидирующие позиции ПСЖ в Лиге 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Руслан Малиновский отметился дублем и удалением в матче чемпионата Бельгии. За красную карточку нашему футболисту грозит дисквалификация до конца сезона.

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