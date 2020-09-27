Футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет

Футболист южноафриканского "ТС Спортинг" Катлехо Мойела умер в 28 лет.

Как говорится в Twitter клуба, 25 сентября накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение. О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Мойела присоединился к клубу в начале сезона-2019/2020. В рамках дебютного сезона футболист провел 27 игр и отметился четырьмя голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России 17-летний футболист умер во время матча команд 2003 г.р. на западе Москвы.

Молодой игрок занимался вместе с другими футболистами, когда у него внезапно начались судороги и он потерял сознание.