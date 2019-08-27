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Футболист поцеловал жену во время матча и стал героем шуток

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Матч чемпионата Болгарии "Лудогорец" — "Славия" (София) запомнился болельщикам забавным моментом.

Футболист отпраздновал гол поцелуем, но его отменили

Футболист отпраздновал гол поцелуем, но его отменили

Кадр из видео

На 79-й минуте игры полузащитник хозяев Вандерсон забил гол, открыв счет в матче, и побежал к трибунам, чтобы поцеловать жену. Там футболист еще несколько секунд подождал пока супруга к нему спустится. В это время матч продолжался — судья отменил гол сославшись на офсайд, а игроки соперника успели разыграть мяч.

Забавно, что никакого офсайда на самом деле не было. Но поскольку в Болгарии нет VAR, арбитру пришлось положиться лишь на своего помощника на линии. Матч так и закончился нулевой ничьей.

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После матча Болгарский футбольный союз отстранил от работы арбитра матча. А руководство "Лудогорца" решило уволить главного тренера Стойчо Стоева из-за неудовлетворительных результатов в последних играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий клуб осуществил самый курьезный трансфер в истории, купив не того игрока.

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Место
Болгария
Тег
ФК Лудогорец
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