Футболист поцеловал жену во время матча и стал героем шуток

Матч чемпионата Болгарии "Лудогорец" — "Славия" (София) запомнился болельщикам забавным моментом.

На 79-й минуте игры полузащитник хозяев Вандерсон забил гол, открыв счет в матче, и побежал к трибунам, чтобы поцеловать жену. Там футболист еще несколько секунд подождал пока супруга к нему спустится. В это время матч продолжался — судья отменил гол сославшись на офсайд, а игроки соперника успели разыграть мяч.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte