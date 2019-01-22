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Футболист, поставивший трансферный рекорд в Англии, бесследно исчез: что произошло

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Аргентинский нападающий Эмилиано Сала находился на борту самолета, который бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф.

28-летний футболист направлялся в столицу Уэльса, чтобы завершить свой переход в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", который заплатил за игрока рекордные для себя 15 миллионов фунтов (17,1 млн евро), пишет Mirror.

ЧТО ИЗВЕСТНО

  • Самолет Piper Malibu вылетел из Нанта в Кардифф в 20:15 по местному времени.
  • Пролетев остров Гернси, пилот запросил экстренную посадку на высоте 1500 метров.
  • Связь с бортом была утеряна в 21:30 по среднеевропейскому времени. В этот момент Piper Malibu находился на высоте 700 метров.
  • На борту находились два человека, в том числе новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.
  • Полицией Гернси развернута поисково-спасательная операция.
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Эмилиано Сала

Эмилиано Сала

ФК "Кардифф Сити"

Сала, защищавший цвета "Нанта" последние четыре сезона, попрощался со своими бывшими партнерами и накануне вылетел в Уэльс. Примерно за час до планируемой посадки в Кардиффе одномоторный самолет Piper Malibu пропал с экранов радаров.

Траектория полета Эмилиано Салы

Траектория полета Эмилиано Салы

walesonline.co.uk

Самолет Piper Malibu, аналогичный исчезнувшему

Самолет Piper Malibu, аналогичный исчезнувшему

Как сообщает RMC, после того, как самолет пролетел Гернси, на высоте 1500 пилот запросил экстренную посадку. Связь с бортом была утеряна в 20:30 по местному времени, когда тот находился в 700 метрах над Ла-Маншем.

Как сообщал OBOZREVATEL, каталонская "Барселона" объявила о супертрансфере игрока "Сассуоло".

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Тема
Чемпионат Англии
Место
УэльсКардифф
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