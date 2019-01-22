Футболист, поставивший трансферный рекорд в Англии, бесследно исчез: что произошло

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала находился на борту самолета, который бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф.
28-летний футболист направлялся в столицу Уэльса, чтобы завершить свой переход в клуб английской Премьер-лиги "Кардифф Сити", который заплатил за игрока рекордные для себя 15 миллионов фунтов (17,1 млн евро), пишет Mirror.
ЧТО ИЗВЕСТНО
- Самолет Piper Malibu вылетел из Нанта в Кардифф в 20:15 по местному времени.
- Пролетев остров Гернси, пилот запросил экстренную посадку на высоте 1500 метров.
- Связь с бортом была утеряна в 21:30 по среднеевропейскому времени. В этот момент Piper Malibu находился на высоте 700 метров.
- На борту находились два человека, в том числе новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.
- Полицией Гернси развернута поисково-спасательная операция.
Эмилиано Сала
ФК "Кардифф Сити"
Сала, защищавший цвета "Нанта" последние четыре сезона, попрощался со своими бывшими партнерами и накануне вылетел в Уэльс. Примерно за час до планируемой посадки в Кардиффе одномоторный самолет Piper Malibu пропал с экранов радаров.
Траектория полета Эмилиано Салы
walesonline.co.uk
Самолет Piper Malibu, аналогичный исчезнувшему
Как сообщает RMC, после того, как самолет пролетел Гернси, на высоте 1500 пилот запросил экстренную посадку. Связь с бортом была утеряна в 20:30 по местному времени, когда тот находился в 700 метрах над Ла-Маншем.
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