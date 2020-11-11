Футболист португальского гранда получил огнестрельное ранение

Молодой футболист португальского "Спортинга" Бруну Тавареш был в срочном порядке госпитализирован после того, как был ранен из пистолета.

Как сообщает издание The Sun, 18-летний нападающий сидел в машине на станции техобслуживания вместе с друзьями. Один из них в шутку достал заряженный пистолет и случайно выстрелил Таварешу в грудь.

В больнице ему сделали операцию, после чего передали игрока медикам "Спортинга". Полиция начала охоту на стрелка, который сбежал с места инцидента с пистолетом. Руководство португальского гранда готовит дисциплинарные санкции в отношении Тавареша.

На счету футболиста 38 матчей за молодежную сборную Португалии, в которых он забил девять голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболиста "Ливерпуля" ограбили и ранили ножом.