Футболист португальского гранда получил огнестрельное ранение
Молодой футболист португальского "Спортинга" Бруну Тавареш был в срочном порядке госпитализирован после того, как был ранен из пистолета.
Как сообщает издание The Sun, 18-летний нападающий сидел в машине на станции техобслуживания вместе с друзьями. Один из них в шутку достал заряженный пистолет и случайно выстрелил Таварешу в грудь.
В больнице ему сделали операцию, после чего передали игрока медикам "Спортинга". Полиция начала охоту на стрелка, который сбежал с места инцидента с пистолетом. Руководство португальского гранда готовит дисциплинарные санкции в отношении Тавареша.
На счету футболиста 38 матчей за молодежную сборную Португалии, в которых он забил девять голов.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболиста "Ливерпуля" ограбили и ранили ножом.