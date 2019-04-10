Футболист попал в тюрьму за порно с фанаткой

Нападающий ирландского клуба "Клифтонвилл" Джей Доннелли получил три месяца тюрьмы за публикацию порно в сети интернет.

Инциндент произошел еще три года тому, но огласку получил лишь теперь. Летом 2016 года футболист сделал фото во время занятия сексом с 16-летней девушкой, которая в момент интимной близости была в футболке его клуба - "Клифтонвилл" с фамилией и номером Доннелли на спине. Позже, игрок показал фото своим друзьям и одноклубникам и после этого разместил снимок в соцсети, пишет The Sun.

Cliftonville striker Jay Donnelly leaves court ... pic.twitter.com/naTNnmNwgm — Mark Simpson (@BBCMarkSimpson) 5 квітня 2019 р.

Изначально Доннелли дали 4 месяца тюрьмы, но футболист подал апелляцию на решение суда и ему был сокращен срок до 3-х месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Дженни Суше собирается подать в суд на боксера Кубрата Пулева, который после боя поцеловал ее во время интервью. Девушка утверждает, что бывший соперник Владимира Кличко также позволял себе другие вольности в ее адрес.

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