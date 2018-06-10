Футболист показал чудеса реакции и спас журналистку

Реакция футболиста сборной Польши Михала Паздани спасла от травм журналистку, которая брала у него интервью.

Во время беседы в одном из парков, на девушку упала стойка с осветительным прибором. 30-летний уроженец Кракова успел среагировать на момент падения и ударом ноги отбросил оборудование.

Журналистка не пострадала и, поблагодарив спортсмена, продолжила интервью.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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