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Футболист показал чудеса реакции и спас журналистку

4.5тЧитать новость на украинском

Реакция футболиста сборной Польши Михала Паздани спасла от травм журналистку, которая брала у него интервью.

Во время беседы в одном из парков, на девушку упала стойка с осветительным прибором. 30-летний уроженец Кракова успел среагировать на момент падения и ударом ноги отбросил оборудование.

Журналистка не пострадала и, поблагодарив спортсмена, продолжила интервью.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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