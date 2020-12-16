Футболист отыграл матч американской Лиги чемпионов в маске. Фотофакт

Михаил Морозов Футбол 17:53, 16.12.2020 Обновлено: 18:51, 16.12.2020

33-летний нападающий "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон отыграл ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монреаль Импакта" в маске.

Как сообщает издание Goal, он делает это, чтобы не заразиться во время поединков и защитить свою семью от коронавируса. Футболист не снимал ее, пока не был заменен на 76-й минуте.

Джерри Бенгтсона схватили за футболку
Instagram 433
Джерри Бенгтсон в борьбе с соперником
Instagram 433
Джерри Бенгтсон в маске
Instagram 433

Главный тренер "Олимпии" Петро Трольо признался, что такое решение подопечного его немного удивило, но главное, что это не влияет на его способности бомбардира.

"Это странно, поскольку Бенгтсон является единственным футболистом в команде и всем турнире, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он продолжает забивать голы", – рассказал наставник команды.

В последних четырех матчах он отличился два раза, но в ответном поединке против "Монреаля" ему отличиться не удалось. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, его "Олимпия" вышла в следующий раунд благодаря голам, забитым на выезде (2:2 по сумме двух встреч).

Как сообщал OBOZREVATEL, известного игрока НБА выгнали из команды после положительного теста на COVID-19.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Разрыв между Зеленским и Порошенко сократился – опрос Центра Разумкова

Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ

В Украине изменили правила вызова скорой помощи

Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием 2020 года – опрос