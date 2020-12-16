Футболист отыграл матч американской Лиги чемпионов в маске. Фотофакт

33-летний нападающий "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон отыграл ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монреаль Импакта" в маске.

Как сообщает издание Goal, он делает это, чтобы не заразиться во время поединков и защитить свою семью от коронавируса. Футболист не снимал ее, пока не был заменен на 76-й минуте.

Джерри Бенгтсона схватили за футболку Instagram 433

Джерри Бенгтсон в борьбе с соперником Instagram 433

Джерри Бенгтсон в маске Instagram 433

Главный тренер "Олимпии" Петро Трольо признался, что такое решение подопечного его немного удивило, но главное, что это не влияет на его способности бомбардира.

"Это странно, поскольку Бенгтсон является единственным футболистом в команде и всем турнире, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он продолжает забивать голы", – рассказал наставник команды.

В последних четырех матчах он отличился два раза, но в ответном поединке против "Монреаля" ему отличиться не удалось. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, его "Олимпия" вышла в следующий раунд благодаря голам, забитым на выезде (2:2 по сумме двух встреч).

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