Футболист отыграл матч американской Лиги чемпионов в маске. Фотофакт

33-летний нападающий "Олимпии" из Гондураса Джерри Бенгтсон отыграл ответный матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ против "Монреаль Импакта" в маске.

Как сообщает издание Goal, он делает это, чтобы не заразиться во время поединков и защитить свою семью от коронавируса. Футболист не снимал ее, пока не был заменен на 76-й минуте.

Главный тренер "Олимпии" Петро Трольо признался, что такое решение подопечного его немного удивило, но главное, что это не влияет на его способности бомбардира.

"Это странно, поскольку Бенгтсон является единственным футболистом в команде и всем турнире, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он продолжает забивать голы", – рассказал наставник команды.

В последних четырех матчах он отличился два раза, но в ответном поединке против "Монреаля" ему отличиться не удалось. Несмотря на минимальное поражение со счетом 0:1, его "Олимпия" вышла в следующий раунд благодаря голам, забитым на выезде (2:2 по сумме двух встреч).

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