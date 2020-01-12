Главная Новости
12 января • обновлено в 21:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Футболист обиделся на карточку и отправил арбитра в нокаут, продолжив избивать на земле

2.9т
Читать материал на украинском

Футболист мальтийского клуба "Оратой Юс" Антуан Камиллери избил линейного арбитра, после того, как был удален в матче против "Саннат Лайонс".

Инцидент произошел на 90-й минуте в поединке второго дивизиона чемпионата страны, когда Атуан пошел в жесткий подкат, травмировав соперника. Пока пострадавшему оказывали помощь, Камиллери принялся наезжать на главного судью, попытался схватить его и вырвать карточки.

Антуана остановили другие игроки, однако тот вырвался, подбежал к лайнсмену и дважды ударил его по лицу. Реф упал на землю и схватился за лицо, но Камиллери продолжал его избивать, пока партнеры, главный судья и подбежавший полицейский не оттащили драчуна.

Футболист обиделся на карточку и отправил арбитра в нокаут, продолжив избивать на земле

(c)tvm.com.mt

Футболист обиделся на карточку и отправил арбитра в нокаут, продолжив избивать на земле

(c)tvm.com.mt

Футболист обиделся на карточку и отправил арбитра в нокаут, продолжив избивать на земле

(c)tvm.com.mt

Футболист обиделся на карточку и отправил арбитра в нокаут, продолжив избивать на земле

(c)tvm.com.mt

Новости
В Москве толпой избили бойца ММА – момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный инцидент произошел на турнире по канарской борьбе в Испании .

Во время противостояния Тихарафе Гуанче и Верфи Равело один из борцов случайно нокаутировал рефери Энджи Мелиана. В какой-то момент судья слишком близко подошел к спортсменам. Один из них провел прием, а второй "в полете" ударил судью ногой.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Место
Мальта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги