Футболист немецкого "Шальке": хочу играть за сборную Украины

Нападающий молодежной команды "Шальке" (до 19 лет) Игаль Брук заявил о желании поскорее дебютировать в сборной Украины.

В комментарии для программы Профутбол Digital футболист признался, что это является его целью, однако он понимает, что для ее достижения ему нужно будет подождать. Форвард планирует проявить себя сначала в молодежных сборных Украины.

"Я хочу играть за национальную сборную, не за юношескую. Это, я думаю, цель всех украинских футболистов. Знаю, что быстро это не получится. Я только один раз играл за сборную до 18 лет. Надеюсь, что в квалификации в Израиле в 2021 году, если ее не отменят, я смогу себя проявить, чтобы меня вызвали в сборную до 21 года. Если выйдет и в ней себя показать, то думаю, что наконец смогу сыграть за национальную команду", – сказал Брук.

Родители нападающего – украинцы. Когда Игаль был еще совсем маленьким, его семья сначала переехала в Израиль, а затем в Канаду. Летом 2020 года он дебютировал за сборную Украины до 18 лет на международном турнире в Чехии. В свое время Бруком интересовался донецкий "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о возможности сыграть за сборную Украины высказался защитник "Вулверхэмптона" из английской Премьер-лиги Макс Килман.