Футболист на матче не успел остановиться и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел на матче чемпионата Австралии между "Перт Глори" и "Сентрал Кост Маринерс". В одном из моментов игры защитник хозяев Томислав Мрчела сломал штангу.

В первом тайме игрок после подачи со штрафного мощно пробил головой и забил гол, но по инерции влетел в ворота. Из-за слишком сильного натяжения сетки штанга сломалась. После этого встреча была остановлена, а ворота пришлось заменить.

При этом гол Мрчелы засчитан не был — игрок в момент удара оказался в положении вне игры. Однако "Перт Глори" все равно одержал разгромную победу — 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер чешского футбольного клуба "Злин" Зденек Зламал угодил в забавный момент в матче национального первенства с "Млада-Болеслав". Игрок умудрился сломать штангу своих ворот, пытаясь парировать удар соперника.