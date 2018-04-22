Футболист набрал желтых карточек на шесть лет дисквалификации

Защитник Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

Выступая в составе клуба "Линкольн", футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в играх против "Ипсвича" и "Бернли", проходивших в рамках Кубка Англии в сезоне 2016/2017, сообщает The Mirror. Футбольная ассоциация (FA) усмотрела в действиях Вуда неспортивное поведение.

Несмотря на отрицание наиболее громких обвинений, FA признала англичанина виновным в 25 нарушениях, связанных с игрой на ставках. Игрока дисквалифицировали до 8 марта 2024 года. Также 26-летний спортсмен обязан выплатить штраф в 3725 фунтов.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что бразильский футболист заехал судье по лицу в матче чемпионата Франции, не получив даже желтой.