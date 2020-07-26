Футболист "Милана" забил фантастический гол со штрафного, повторив шедевр ЧМ-2018

Турецкий футболист "Милана" Хакан Чалханоглу отметился феноменальным ударом в матче 36-го тура чемпионата Италии в Серии А.

На 14-й минуте поединка против "Аталанты" 26-летний хавбек получил право на штрафной. Чалханоглу не стал делать навес во вратарскую площадку, а ювелирным "выстрелом" закинул мяч четко в дальнюю девятку. Встреча завершилась вничью 1:1.

Этот гол стал настоящей копией шедевра Тони Крооса на чемпионате мира-2018. Футболист сборной Германии забил таким же ударом Швеции во 2-м туре мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Руслан Малиновский отметился потрясающим ударом в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Брешии".