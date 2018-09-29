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Футболист "Ливерпуля" спас команду от поражения невероятным ударом с 25 метров

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Английский футбольный клуб "Ливерпуль" спасся от поражения в центральном матче 7-го тура чемпионата страны в Премьер-лиге. Встреча против "Челси" на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 1:1.

Даниэль Старридж

Даниэль Старридж

Ничью мерсисайдцам фантастическим ударом принес 29-летний форвард Даниэль Старридж. На 89-й минуте основного времени хавбек сборной Англии принял передачу у партнера, находясь почти в 25 метрах от ворот и мощно выстрелил. Мяч влетел в самую девятку ворот "Челси".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить этот шедевр.

Новости
Ракицкий забил фантастический гол с 25 метров

Челси – Ливерпуль 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 25 Азар, 1:1 – 89 Старридж.

Челси – Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Жоржиньо, Канте, Виллиан (Мозес, 73), Ковачич (Баркли, 81), Азар, Жиру (Мората, 65).

Ливерпуль – Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, Хендерсон (Кейта, 78), Вейналдум, Милнер (Старридж, 86), Мане, Салах (Шакири, 66), Фирмино.

Предупреждения: Мане (39), Милнер (77).

Напомним, что в чемпионате Италии две точных передачи Роналду позволили "Ювентусу" добыть важную волевую победу.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
АнглияЛондон
Объекты
ФК ЧелсиФК Ливерпуль
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