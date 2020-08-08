Футболист 'Лиона' показал, что творилось в раздевалке после победы над 'Ювентусом'

Нидерландский полузащитник французского "Лиона" Мемфис Депай показал, как игроки команды в раздевалке отреагировали на победу в 1/8 финала Лиги чемпионов над туринским "Ювентусом" .

"Четвертьфинал", – подписал в Twitter снимок футболист, на котором "Лион" празднует сенсационный успех.

Футболисты Лиона празднуют победу над Ювентусом Twitter Мемфиса Депая

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 неожиданно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

В четвертьфинале "Лион" 5 августа в Лиссабоне встретится с "Манчестер Сити".