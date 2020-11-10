Футболист из английской Премьер-лиги заявил о готовности сыграть за сборную Украины

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман рассказал, что еще не решил, за какую национальную сборную он будет выступать.

Футболист заявил, что это может быть как Украина, так и Россия, поскольку его отец родился в Москве, а мать – в Киеве. Игрок "Вулвз" признался, что уже не очень хорошо помнит русский язык.

"Мы не судим игроков по стране, из которой они родом. Наоборот, наше разнообразное прошлое нам во многом помогло. Для меня двери для выступления за сборные Украины и России все еще открыты. Когда я был помладше, то иногда приезжал в Москву и проводил много времени в Киеве, где все еще живут мои родственники по маминой линии. Все близкие со стороны моего отца переехали в Нью-Йорк, поэтому я плохо разговариваю на русском языке, но все же могу что-то сказать", – цитирует слова Килмана издание BBC.

Защитник дебютировал в английской Премьер-лиге в 2019 году в составе "Фулхэма". До этого он играл за любительскую команду "Мэйденхэд Юнайтед" и за сборную Англии по футзалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского нападающего "Нюрнберга" Эрика Шуранова хотят сделать футболистом сборной Германии.