Футболист, играющий в России, рассказал о "жести" во Второй лиге Украины

Украинский защитник российского "Тамбова" Александр Каплиенко рассказал о непростых условиях игры во Второй лиге нашей страны.

"Это была жесть… Я тогда был в запорожском "Металлурге". Как-то приезжаем на одну из игр, выходим на поле, а через 200 метров коровы пасутся. Думали, это что такое? Жили в каких-то дырах! Но мы не унывали, а переводили все это в шутку. Было что-то типа гостиниц. Душ и туалет совмещены, какое-то советское время. Еще эти краники – синий и красный. Крутишь его, а он вообще отпадает. Туалет был пластиковым, смываешь – там что-то черное из него льется…" – цитирует слова Каплиенко издание Sport24.

Игрок "Тамбова" является воспитанником запорожского футбола и начал карьеру в местном "Металлурге", за который выступал до ликвидации команды. Позже защитник недолгое время играл за харьковский "Металлист", одесский "Черноморец" и тбилисское "Динамо", пока не переехал в чемпионат России в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ставший россиянином керченский футболист Игорь Калинин рассказал, как изменилась жизнь в Крыму.