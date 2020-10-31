Футболист, игравший в одном клубе 7 лет, покончил с собой

Корейский футболист Ким Нам Чун найден мертвым в Сеуле, сообщает sports.news.naver.com.

Тело 31-летнего центрбека "Сеула" было обнаружено на парковке у офисного здания. Правоохранители не обнаружили следов преступления и считают, что спортсмен покончил с собой. Накануне Ким Нам Чун тренировался с командой.

Официальный представитель, знакомый с ситуацией в K-League, подтвердил эту информацию местной прессе: "Похоже, что центральный защитник Ким Нам Чун из Сеула покончил с собой". Официальные лица ФК "Сеул" заявили: "Это правда. Мы пытаемся выяснить точные причины". Полиция также проводит расследование.

Ким Нам Чун, который окончил университет Квангун и присоединился к Сеулу в 2013 году, 7 лет выступал за один клуб.

В сезоне-2019/2020 защитник сыграл в 25 матчах, получил пять желтых и одну красную карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 26-летний футболист-профессионал умер во время матча с друзьями