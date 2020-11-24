Футболист "Ференцвароша" рассказал о "презрительном" поступке Роналду после матча

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался меняться футболками с игроком "Ференцвароша" Марселем Хайстером после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хайстер был удивлен такому ответу, и ему показалось, что Роналду разозлился и вышел из себя.

"Он просто презрительно отмахнулся, когда я его попросил поменяться футболками. Возможно, это потому, что он не забил нам гол. Или, может быть, потому, что я отобрал у него мяч, когда он бежал в атаку. Даже фотография была. Я разместил ее в Instagram. Это был самый прекрасный опыт в моей жизни!" – цитирует Хайстера Goal.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду из-за отношения к одноклубникам и Италии.