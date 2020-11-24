Футболист "Ференцвароша" рассказал о "презрительном" поступке Роналду после матча

Максим Иншаков Футбол 21:45, 24.11.2020 Обновлено: 21:47, 24.11.2020

Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался меняться футболками с игроком "Ференцвароша" Марселем Хайстером после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хайстер был удивлен такому ответу, и ему показалось, что Роналду разозлился и вышел из себя.

"Он просто презрительно отмахнулся, когда я его попросил поменяться футболками. Возможно, это потому, что он не забил нам гол. Или, может быть, потому, что я отобрал у него мяч, когда он бежал в атаку. Даже фотография была. Я разместил ее в Instagram. Это был самый прекрасный опыт в моей жизни!" – цитирует Хайстера Goal.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший защитник "Ювентуса" Паскуале Бруно раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду из-за отношения к одноклубникам и Италии.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В офисе Зеленского рассказали о создании пула блогеров для "позитивного освещения"

В Житомире пациент избил беременную женщину-врача в ее кабинете

Сколько украинцы заплатят за новую идею Зеленского по ФЛП: минус десятки миллиардов, инфляция и дорогой доллар

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

В Одессе пассажиры трамвая накинулись на пенсионерку с угрозами из-за украинского языка. Видео 18+